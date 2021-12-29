رئيس مقدونيا الشمالية يكلف ديميتار كوفاسيفسكي بتشكيل الحكومة

كلف رئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي السياسي الديمقراطي الاشتراكي ديمتار كوفاسيفسكي بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "ماكفاكس".

وقد تقدم رئيس الوزراء السابق زوران زاييف أخيرا باستقالته إلى البرلمان قبل أسبوع، وقال إنه كان يعتزم الاستقالة في أكتوبر، بعدما تعرض حزبه الديمقراطي الاشتراكي لمقدونيا لهزيمة كبيرة في الانتخابات المحلية، وخسر العاصمة سكوبي لتفوز بها المعارضة اليمينية.

وانتخب أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمقدونيا الحاكم، نائب وزير المالية السابق ديميتار كوفاسيفسكي، مرشح زاييف المفضل لخلافته في زعامة الحزب، وذلك في انتخابات أجريت على شبكة الإنترنت.

ويحكم الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمقدونيا في ائتلاف مع الأحزاب الألبانية الكبرى في مقدونيا الشمالية، وهي حزب الاتحاد الديمقراطي للاندماج، وأيضا العديد من الأحزاب الصغيرة وهي الحزب الليبرالي وحزب يميني وحزب الخضر، ليمتلك 64 مقعدا من بين مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 120 مقعدا.

ومن المقرر أن تنتخب جمعية شعب مقدونيا كوفاسيفسكي رسميا رئيسا للوزراء يوم 16 يناير المقبل.