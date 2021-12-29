سعد سمير: الأهلي يحق له استعادتي في نهاية الموسم الأول لي مع فيوتشر

أكد سعد سمير، مدافع فريق فيوتشر، إن إجهاد فريق الأهلي ساعدهم في تحقيق نتيجة إيجابية أمامه، وأن علي ماهر دفع به أمام الأهلي كمدافع ثالث بجوار منعم ومرعي.
وقال سعد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي ترك لي الحرية في تجديد مستقبلي فاخترت اللعب على الاعتزال".
وتابع: "الأهلي يحق له استعادتي في نهاية الموسم الأول لي مع فريق فيوتشر".
وتحدث سعد عن مباراة الأهلي وفيتوشر التي انتهت بالتعادل 1-1، مؤكدا: "إنه لم يقم من على دكة البدلاء للمطالبة بطرد محمد الشناوي حارس الأهلي خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الدوري.
وأكد: "قرار الحكم كان صحيحا في عدم طرد محمد الشناوي بعد تدخله على أحمد عاطف مهاجم فيوتشر".
وأوضح سعد إنه كان يتمنى وجود الثنائي محمد هاني وأكرم توفيق لاعبا النادي الأهلي معه في الفريق خلال الموسم الجاري.
وأتم: "أرى أن محمود حمدي الونش لاعب الزمالك أفضل مدافع في مصر حاليا"