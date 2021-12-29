السوبرانو أميرة سليم تطرح ترنيمة «مهد العذراء» احتفالا بعيد الميلاد ورأس السنة

طرحت السوبرانو أميرة سليم، ترنيمة "مهد العذراء" بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، عبارة عن نص قصير باللغة اللاتينية جمعه الشاعر الإنجليزي "كوليريدج" أثناء جولة في ألمانيا، ونشرها في كتابه عام 1817، وقامت بوضعها على لحن فولكلوري من شيلي، وتوزيع الموسيقار التونسي وإسكندر جتاري، وقام بتصويرها وإخراجها مدحت سعودي، وتم تصويرها في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت أميرة: "وجدت أن هذه الترنيمة هي أفضل طريقة لتقديم تهنئة لكل المصريين، بل والعالم، بعيد الميلاد والعام الجديد، وكنت أريد عمل شئ جديد ومختلف تمجيدا لعيد ميلاد المسيح، ولأن الموسيقى هي لغة الإنسانية، ويمكن للعالم أجمع أن يتواصل من خلالها، اخترت تلك الترنيمة فهي لاتينية ويكون من السهل على مغني الأوبرا أن يتغنوا بها، وقمت بترجمتها من خلال مجهود شخصي وبحث في النصوص القديمة، وقدمتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتنتشر للجميع".

يذكر أن أميرة سليم أبهرت مصر والعالم بصوتها بعد مشاركتها في احتفالات "موكب نقل المومياوات الملكية"، حيث قدمت أغنية باللغة المصرية القديمة، وأكدت -وقتها- أنها ظلت شهورا تتعلم اللغة حتى تستطيع الغناء بها، والأغنية عبارة عن تحويل نص مكتوب للإله "إيزيس"، وجد على جدران أحد المعابد في محافظة الأقصر وجمل من نصوص الأهرامات باللغة المصرية القديمة، وتم تحويلها إلى ترانيم لتخرج في هذا الأداء المبهر الذي قدمته أميرة خلال الحفل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.