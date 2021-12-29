محافظ أسوان يلتقي السفير الهندي ويستعرضان أبرز مقومات المحافظة

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سفير دولة الهند بالقاهرة إجيت جوبتيه، خلال زيارته للمحافظة.



وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالسفير الهندي لزيارة معالم أسوان السياحية ولا سيما في ظل كونها مشتى عالمي يشهد خلال الفترة الحالية اهتماماً ملحوظاً من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل إستعادة الواجهة الحضارية والجمالية للمحافظة العريقة.



واستعرض عطية أبرز المقومات الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية والمحجرية التي تتمتع بها المحافظة، فضلاً عن مختلف المشروعات التنموية المنفذة فيها، متمنياً زيادة الحركة السياحية لشعب الهند الصديق لأسوان للتعرف عن قرب على التنوع الفريد الذي تمتاز به وخاصة في القطاع السياحي، منوهاً بإمكانية عمل توءامة بين مدينة أسوان وإحدى المدن الهندية التي تتشابه معها لتبادل الخبرات والزيارات استثمارياً وسياحياً وثقافياً وعلمياً.



ومن جانبه عبر السفير الهندي عن سعادته لزيارة أسوان ومعالمها السياحية والأثرية، والتعرف على ثقافة وعادات وتقاليد أهلها، وخاصة أن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافي وبينهما جسور تواصل وتربطهما علاقات تاريخية وتقارب ثقافي وفني كبير، مشيدًا بما تشهده أسوان من بانوراما التطوير والتجميل، وهو ما يشجع على دعم وزيادة سبل التعاون في المجال السياحي والإقتصادى بين البلدين فى الفترة المقبلة.



وفى نهاية اللقاء أهدى أشرف عطية درع المحافظة لسفير الهند، تعبيراً عن ترحيب أسوان به واعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين البلدين.