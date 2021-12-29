المكسيك تعتزم وقف تصدير النفط في 2023 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود

تعتزم المكسيك وقف تصدير النفط الخام خلال العام بعد المقبل كجزء من استراتيجية حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود.

وقال أوكتافيو روميرو الرئيس التنفيذي لشركة النفط المكسيكية الحكومية بتروليوس ميكسيكانوس المعروف باسم "بيمكس" إن الشركة ستقلص صادراتها من النفط الخام خلال العام الحالي إلى 435 ألف برميل يوميا ثم توقف الصادرات في العام التالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن هذه الخطوة كجزء من تحرك الرئيس لوبيز أوبرادور لزيادة إنتاج المكسيك من الوقود محليا بدلا من تصدير النفط الخام وإعادة استيراد المنتجات النفطية غالية الثمن من الخارج. وتشتري المكسيك حاليا كميات كبيرة من الوقود الذي تستهلكه من الولايات المتحدة.

وفي حال تنفيذ بيمكس لتعهدها، فسيمثل هذا انسحاب شركة ظلت لعقود لاعبا مهما في سوق النفط العالمية من هذه السوق. وكانت صادرات بيمكس من النفط قد وصلت إلى ذروتها عام 2004 عندما سجلت 9ر1 مليون برميل يوميا إلى مصافي التكرير من اليابان إلى الهند. كما كانت المكسيك تشارك في اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بصفة مراقب.