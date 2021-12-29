موريتانيا والجزائر توقعان مذكرة تفاهم لتشييد طريق تندوف - أزويرات

وقعت موريتانيا والجزائر مساء يوم الثلاثاء، في الجزائر العاصمة مذكرة تفاهم تقضي بتشييد طريق يربط مدينتي تندوف بالجزائر وأزويرات بموريتانيا ويبلغ طوله 800 كيلومتر.
ووقع المذكرة وزير التجهيز والنقل الموريتاني محمدو أحمدو أمحيميد ووزير الأشغال العمومية الجزائري كمال ناصري .
وتبلغ تكلفة الطريق الذي سيكون الأول من نوعه الذي يربط البلدين بشكل مباشر مليار دولار.
وأوضح وزير التجهيز الموريتاني أهمية هذا الطريق في تطوير التبادل التجاري بين البلدين ، مشيرا إلى أنه سيمكن من ربط الجزائر بدول غرب إفريقيا.
وبدوره قال وزير الأشغال العمومية الجزائري إن طريق تيندوف - أزويرات سيكون أحد الطرق الهامة التي ستربط الجزائر و موريتانيا.
وأضاف أن هذا الطريق سيساهم في تعزيز علاقات التعاون والتبادل بين البلدين التي شهدت تقدما ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية خصوصا بعد إنجاز المعبر الحدودي.
وتم توقيع المذكرة على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الموريتاني للجزائر.