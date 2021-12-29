كوريا الجنوبية تسجل 5409 حالات إصابة جديدة بكورونا و63 وفاة

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء عن تسجيل 5409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية مع ارتفاع قياسي في الحالات الحرجة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 620 ألفا و938 إصابة، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

وسجل رقم اليوم ارتفاعا من 3865 أمس الثلاثاء و4206 أول أمس الاثنين ، بيد أنه يمثل انخفاضا حادا عن الرقم القياسي وهو 7849 الذي تم تسجيله في 15 كانون أول/ ديسمبر الجاري.

وعادة ما يتقلص عدد الحالات اليومية الجديدة في بداية الأسبوع بسبب انخفاض الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما أضافت البلاد 36 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5382 شخصا.