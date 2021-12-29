بلينكن يؤكد لنظيره البولندي التزام الولايات المتحدة الصارم بالأمن عبر الأطلسي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم /الأربعاء/ التزام الولايات المتحدة، الصارم بالأمن عبر الأطلسي باعتباره حجر الزاوية للاستقرار والرخاء الإقليميين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريح صحفي اليوم - إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن وبين نظيره البولندي زبيجنيو راو.

وأضاف أن بلينكن شدد - خلال الاتصال - على دعم الولايات المتحدة القوي لأمن بولندا في الوقت الذي تواجه فيه الأخيرة استغلال بيلاروسيا للمهاجرين المعرضين للمخاطر.

ونوه المتحدث إلى أن بلينكن كرر لنظيره البولندي التزام واشنطن الصارم باستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي.

وأوضح أن بلينكن أطلع نظيره البولندي على مساعي الولايات المتحدة لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا دبلوماسيا كما أعرب الوزير الأمريكي عن تقديره لاستخدام الرئيس البولندي حق النقض (الفيتو) على قانون امتلاك وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن ذلك عكس مساهمة حيوية في حماية حرية التعبير وقدسية العقود والقيم المشتركة بين البلدين والتي تعزز العلاقات بينهما.