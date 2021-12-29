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نشرت الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية-قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رقم 239 لسنة 2021، والذي ينص على أن يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

ويعد هذا القرار هو الثالث من نوعه، حيث سبق للوزير إصدار قرارين سابقين بذات المضمون هما القرار رقم 72 لسنة 2020، والقرار رقم 8 لسنة 2021.

ونص القرار على بدء العمل به اعتبارا من تاريخ نهاية سريان القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2021، بوقف قبول طلبات إنشاء تلك الشركات.

واستند القرار إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.

واستند القرار أيضاً إلى مذكرة مساعد الوزير لشئون شركات السياحة رقم (56) المؤرخة 8 ديسمبر الجاري وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية بكتابه رقم (۱۸۲۹) بتاریخ 21 ديسمبر الجاري.