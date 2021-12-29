أول تعليق من كوكا بعد استبعاده من قائمة المنتخب لكأس الأمم

تمنى أحمد حسن كوكا، مهاجم قونيا سبور التركي، التوفيق لمنتخبنا الوطني وذلك بعد استبعاده من القائمة النهائية لبطولة كأس الأمم التي ستقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير القادم.

وكتب كوكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «الحمد لله علي كل شئ، كل التوفيق للمنتخب وإن شاء الله ترجعو من الكاميرون بالكأس».

وتنص لائحة بطولة كأس الأمم على تواجد 28 لاعبا في القائمة التي ستسافر إلى الكاميرون، حيث أتاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، الفرصة لجميع المنتخبات حق استبدال 5 لاعبين على كل مباراة تحسبا لتعرض أي لاعب لإصابة عضلية أو فيروس كورونا المستجد.

ورغم ذلك أعلن كيروش ضم 25 لاعبا فقط وسينتظر حتى يوم 31 ديسمبر الجاري من أجل إرسال أسماء 3 لاعبين على القائمة النهائية التي استقر عليها اليوم الأربعاء، واستبعد كل من: «أفشة ومصطفى فتحي، وأحمد رفعت، وحسين فيصل، أحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وإبراهيم عادل والحارس محمد فوزي، ومروان حمدي ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومرون داوود، ومحمد هاني وأحمد ياسين، ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا».

وضمت القائمة النهائية للمنتخب 25 لاعبًا على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد زيزو ومهند لاشين.

الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي.