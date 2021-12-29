وزيرة الخارجية الألمانية تعلن عدم حضورها لأولمبياد بكين 2022 الشتوي

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنها لن تحضر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 المقررة في العاصمة الصينية بكين في فبراير المقبل.

وقالت بيربوك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"أنا مشجعة متحمسة للرياضة، لكن في هذه المرة لن أذهب بالتأكيد، وفي الماضي، لم يكن من الشائع أيضا لوزراء الخارجية أن يذهبوا."

وأضافت بيربوك أن هذا قرار شخصي لها وأن ألمانيا لا تزال تسعى إلى موقف مشترك مع شركاء الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمقاطعة دبلوماسية محتملة للدورة الأولمبية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت بالفعل قبل أسابيع أنها لن ترسل أي ممثلين رسميين إلى الصين لحضور الأولمبياد، مرجعة السبب في ذلك إلى وضع حقوق الإنسان في الدولة الأكثر تعدادا للسكان فى العالم.

وواجهت القيادة في الصين انتقادات بشأن تعاملها مع الأقليات مثل أقلية الأويجور وسكان التبت، وكذلك بسبب قمع الحركة الديمقراطية في هونج كونج وتوجيه تهديدات إلى تايوان.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد وصف المقاطعات السياسية للأولمبياد الشتوي في بكين بأنها "غير مقبولة وخاطئة"، وذلك في المؤتمر السنوي الذي عقده مؤخرا.

وقال بوتين :"نحن دائما ضد تسييس الرياضة."

ويعتزم بوتين السفر إلى بكين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في فبراير المقبل.