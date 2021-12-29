أحبطت سلطات إمارة دبي محاولة تهريب نحو 1.5 طن من مخدر الكبتاجون المطحون، تبلغ قيمتها 1.4 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).

وأفادت إدارة جمارك دبي بأن العملية بدأت عندما درست غرفة العمليات الجمركية البيانات التي تم جمعها حول حاوية قادمة من دولة عربية إلى ميناء جبل علي، وتوصلت إلى أن درجة المخاطر في هذه الحاوية مرتفعة للغاية فتم رصدها ومتابعتها بالأنظمة الذكية قبل وصولها، وتقرر أن يتم التعامل معها بإجراءات تفتيش خاصة تضمن ضبط أية مواد محظورة داخلها.

وفور وصول الحاوية باشر ضباط التفتيش الجمركي بتنفيذ إجراءات التفتيش الدقيق على الشحنة، وتم إجراء الفحص الأولي لهذه المواد في المختبر المتنقل الذي أكد صحة الاشتباه وأظهر الفحص أن المادة التي تم ضبطها هي مخدر الكبتاجون المطحون وتزن 5ر1 طن وتبلغ قيمتها التقديرية 4ر1 مليار درهم.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي سلطان بن سليم للصحفيين اليوم الأربعاء: "فرق العمل في جمارك دبي تتحلى بأقصى درجات اليقظة في متابعتها للشحنات ذات المخاطر دون الإضرار بسرعة وكفاءة الإنجاز على صعيد إتمام التخليص الجمركي للبضائع دون تأخير".