نقابة ألمانية: الشرطة تواجه ضغوطا نفسية جراء تصديها للاحتجاجات ضد فيروس كورونا

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أعربت نقابة الشرطة الألمانية عن خشيتها من تعرض عناصر الشرطة لأضرار نفسية جراء انتشارهم المتكرر للتصدي للاحتجاجات ضد تدابير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس النقابة أوليفر مالتشو في تصريحات إعلامية نشرت اليوم الأربعاء "إن الاحتجاجات العديدة ضد فيروس كورونا تضع ضغطا كبيرا على قواتنا".

وتتنقل الشرطة من عملية نشر إلى أخرى، وغالبا يتم ذلك حتى لوكانت المهمة في ولاية مجاورة.

وقال مالتشو إنه نظرا لأن مسيرات الاحتجاج تصاحبها مواجهات عنيفة بشكل متزايد وبمستويات شديدة العدوانية ضد عناصر الشرطة، فإن عمليات الانتشار تكون مرهقة للغاية.

وأضاف: "إن القادة يعملون بجد للحد من الضغط على موظفيهم لكن الأمر يزداد صعوبة ".

وصرح مالتشو بالفعل في مقابلة أجريت معه قبل يوم واحد بأن المظاهرات المتكررة تتسبب في إهمال الشرطة لأعمال أخرى كمراقبة حركة المرور، على سبيل المثال.