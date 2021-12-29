فرنسا تشهد زيادة كبيرة فى إصابات كورونا

سجلت فرنسا 208 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال وزير الصحة الفرنسي أولفييه فيران أمام الجمعية الوطنية في باريس :" بالنظر إلى الأعداد التى نسجلها ، فإننى أميل إلى الحديث عن موجة مد".

وأضاف فيران قائلا:" إن هذه الأرقام تثير قلقي" مشيرا إلى أنه بهذا المعدل ، يصاب بفيروس كورونا شخصان في فرنسا كل ثانية.

وأعلنت الحكومة الفرنسية بالفعل تشديد الإجراءات الاحترازية اعتبارا من الشهر المقبل.

واعتبارا من 15 يناير المقبل، سوف يتعين على كل شخص إبراز دليل على تلقيه التطعيم أوما يثبت الشفاء من كورونا، للمشاركة فى معظم جوانب الحياة اليومية، بينما الاختبارات لم تعد كافية.