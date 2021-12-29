أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم طرح استمارة على كافة مستحقي الدعم خلال شهر يناير المقبل.

وقال الدكتور علي المصيلحي ،في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء- إنه جاري دراسة هذه الاستمارة والتي تعد استكمالا لبيانات التموين، والتي ستتضمن كافة البيانات الخاصة بالمستفيد من الحيازات والملكية، وكل ما يملكه الفرد، منوها أن ذلك سيعمل على معرفة مستحقي الدعم وغيره خاصة أن هناك أشخاص يملكون حيازات زارعية وأملاك وتكون منسوبة لأحد ذويهم فقط.

وأشار إلى أنه في حالة امتناع أحد عن ملء الاستمارة أو عدم كتابة كافة البيانات الخاصة بها سيتم شطبه من التموين، منوها إلى أنه من خلال هذه الاستمارة سيتم توجيه الدعم لمستحقيه ورفع كفاءة وفاعلية الدعم.

ولفت إلى أن التحول إلى الدعم النقدي أوضح وأكثر كفاءة ولكن خطورته تكمن في زيادة السيولة في السوق، منوها إلى أنه يوجد ضمن توجهنا ولكن ليس في الفترة الحالية.