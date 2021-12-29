أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 8ر282 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها التسعة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 282 مليونا و 790 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 413 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و 28 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.