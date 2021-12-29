قال الفنان سامي مغاوري، إنه لا يتدخل في عمل نجله كريم سامي مغاوري؛ مؤكدًا أنه يقوم بتطوير نفسه بنفسه في العمل.

وأضاف مغاوري، خلال لقاءه مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج «بنت البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، أن كريم مغاوري شارك معي في أحد الروايات المسرحية من بطولة أحمد بدير.

وأوضح سامي مغاوري أنه بعد إنتهاء المسرحية، قام منتج هذا العمل بإخراج مسلسل كبير للفنان نور الشريف وطلبوا كريم مغاوري بالمشاركة في هذا العمل، لافتًا إلى أن نجله كان يذهب رفقته لمشاهدة عروض جامعة القاهرة.

وأوضح أنه اشترى 11 مسرحية من أعمال توفيق الحكيم، بعد هذا الأمر خاض التجربة وتخرج من الدراسة، لافتًا إلى أن كريم يؤسس عمله بنفسه، ويدرسه.

