رغم المخاوف من الآثار السلبية لجائحة كورونا، التي طالت جميع مناحي الحياة وتحديدا الاقتصاد العالمي، جاء نادي المليارديرات حول العالم مجددا كأبرز الرابحين في 2021 عاما.



ووفقا لتقديرات مجلة "فوربس" الأمريكية، فقد أصبح المليارديرات الذين يزيد عددهم على 2600 ملياردير في جميع أنحاء العالم أكثر ثراء هذا العام بقدر 1.6 تريليون دولار.



وكشفت مجلة فوربس الأمريكية، ترتيب أغنى مليارديرات العالم على النحو التالي:



ـ إيلون ماسك





يتربع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على عرش أغنى أغنياء العالم، واختارت مجلة "تايم" الأمريكية الشهيرة، رئيس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية وشركة استكشاف الفضاء "سبيس إكس" رجل العام في 2021.



وأكد ماسك، تربعه على عرش المال خلال عام 2021، بتصدره قائمة مليارديرات العالم، كما أصبحت شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، أعلى شركات صناعة السيارات قيمة في العالم، مع تجاوز قيمتها تريليون دولار.



ـ جيف بيزوس يتربع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على عرش أغنى أغنياء العالم، واختارت مجلة "تايم" الأمريكية الشهيرة، رئيس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية وشركة استكشاف الفضاء "سبيس إكس" رجل العام في 2021.وأكد ماسك، تربعه على عرش المال خلال عام 2021، بتصدره قائمة مليارديرات العالم، كما أصبحت شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، أعلى شركات صناعة السيارات قيمة في العالم، مع تجاوز قيمتها تريليون دولار.





جاء الملياردير جيف بيزوس، صاحب شركة "أمازون" أكبر شركة مبيعات تجزئة أونلاين في العالم في المرتبة الثانية بصافي ثروة بلغت 195 مليار دولار.



وبلغت أرباح أمازون، على أساس سنوي نحو 50% إلى 3.16 مليار دولار، في الربع الثالث وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها الأرباح منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة.



وتوقعت أمازون مبيعات تتراوح بين 130 إلى 140 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا يتراوح بين 4 و12% في الربع الأخير من عام 2021.



ـ برنار أرنو





جاء في المركز الثالث برنار أرنو، الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون LVMH ‏ المتخصصة في بيع السلع والإكسسوارات الفاخرة التي تضم أكثر من 50 من الماركات والعلامات التجارية العالمية الفاخرة، منها لويس فويتون، وكريستيان ديور، وفيندن والذي يتصدر قائمة أغنياء أوروبا وتقدر ثروته الصافية بنحو 163 مليار دولار.



ـ الملياردير بيل جيتس جاء في المركز الثالث برنار أرنو، الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون LVMH ‏ المتخصصة في بيع السلع والإكسسوارات الفاخرة التي تضم أكثر من 50 من الماركات والعلامات التجارية العالمية الفاخرة، منها لويس فويتون، وكريستيان ديور، وفيندن والذي يتصدر قائمة أغنياء أوروبا وتقدر ثروته الصافية بنحو 163 مليار دولار.





وظهر في المركز الرابع الملياردير بيل جيتس، الذي أسس شركة مايكروسوفت لتكنولوجيا الكمبيوتر مع صديقه بول آلان عام 1975 وقد صنع ثروته بنفسه، ويملك أكبر نصيب فردي من أسهمها ليصل صافي ثروته حاليا إلى 135 مليار دولار.



- الملياردير لاري بيدج وظهر في المركز الرابع الملياردير بيل جيتس، الذي أسس شركة مايكروسوفت لتكنولوجيا الكمبيوتر مع صديقه بول آلان عام 1975 وقد صنع ثروته بنفسه، ويملك أكبر نصيب فردي من أسهمها ليصل صافي ثروته حاليا إلى 135 مليار دولار.





وجاء في المركز الخامس الملياردير الأمريكي لاري بيدج، الذي أسس وصديقه سيرجي برين، في عام 1998 شركة جوجل أكبر محرك بحثي في العالم وأدارها الاثنان سويا، ليصبحا من أغنياء العالم حيث بلغت ثروة بيدج حاليا 128 مليار دولار.



ـ مارك زوكيربرج



احتل مارك زوكيربرج، المركز السادس وهو صاحب شركة فيسبوك أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم والذي يبلغ صافي ثروته 124 مليار دولار.



ـ سيرجي برين



وجاء سيرجي برين، الذي أسس وصديقه لاري بيدج، شركة جوجل أكبر محرك بحثي في العالم في المركز السابع بصافي ثروة تبلغ 123 مليار دولار.



ـ ستيف بالمر وجاء سيرجي برين، الذي أسس وصديقه لاري بيدج، شركة جوجل أكبر محرك بحثي في العالم في المركز السابع بصافي ثروة تبلغ 123 مليار دولار.



احتل ستيف بالمر، المركز الثامن والذي شغل منصب رئيس تنفيذي لشركة "مايكروسوفت" منذ يناير 2000 حتى فبراير 2014 ويملك ستيف بالمر أكثر من 333 مليون سهم في هذه الشركة لتبلغ ثروته الصافية أكثر من 117 مليار دولار.



ـ لاري إليسون احتل ستيف بالمر، المركز الثامن والذي شغل منصب رئيس تنفيذي لشركة "مايكروسوفت" منذ يناير 2000 حتى فبراير 2014 ويملك ستيف بالمر أكثر من 333 مليون سهم في هذه الشركة لتبلغ ثروته الصافية أكثر من 117 مليار دولار.





وظهر في المركز التاسع لاري إليسون، وهو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، إحدى الشركات العملاقة في صناعة البرمجيات التي يملك فيها حصة تقدر بنحو 22.59% ليصل صافي ثروته إلى 116 مليار دولار.



ـ الملياردير وارن بوفيت وظهر في المركز التاسع لاري إليسون، وهو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، إحدى الشركات العملاقة في صناعة البرمجيات التي يملك فيها حصة تقدر بنحو 22.59% ليصل صافي ثروته إلى 116 مليار دولار.