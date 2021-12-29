ولاية بيراك الماليزية ترصد ثاني إصابة بمتحور أوميكرون

رصدت ولاية بيراك الماليزية ثاني إصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا في الولاية، والمصاب هو شخص عاد من أداء العمرة.
وقال محمد أكمل قمر الدين رئيس لجنة الصحة والعلوم والبيئة في الولاية إن المصاب بمتحور تبينت إصابته بينما كان يخضع للحجر الصحي الذاتى في منزله.
وذكر للصحفيين اليوم الثلاثاء أن "الحالة تحت السيطرة. وظهرت نتائج فحوص المخالطين له سلبية، لكن سيتم إجراء المزيد من الملاحظة والمتابعة".
وأعلن وزير الصحة خيري جمال الدين في الثالث من كانون أول/ ديسمبر اكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون، لطالبة وصلت من السعودية. وتم التأكد من إصابتها بالسلالة في الثاني من كانون أول/ ديسمبر.