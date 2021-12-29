تقرير: فيتنام تخطط لاستئناف محدود للرحلات الجوية مع اليابان وأمريكا

تخطط فيتنام بشكل مبدئي لاستئناف محدود للرحلات الجوية الدولية المنتظمة بينها وبين اليابان والولايات المتحدة في أوائل كانون ثان/يناير، حسبما ذكرت صحيفة تيان فونج نقلا عن هيئة الطيران المدني.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها سوف تستأنف بعض الرحلات الدولية بدءا من أول كانون ثان/يناير في إطار برنامج تجريبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير الصحيفة الفيتنامية القول إن هيئة الطيران المدني تجري مناقشات مع نظرائها في دول أخرى حول إعادة فتح فيتنام بشكل أكبر من خلال فحوص سريعة لكشف الإصابة بكورونا في المطارات خارج البلاد.

وذكرت تيان فونج أنه من المتوقع استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين فيتنام واليابان في 5 كانون ثان/يناير. ولم يقدم التقرير إطارا زمنيا للرحلات المنتظمة مع الولايات المتحدة أو معلومات حول ما إذا كان الأمر سوف يتطلب الحجر الصحي للمسافرين.

كما أفادت الصحيفة بأن هانوي تعتزم توفير منشآت حجر صحي مركزية للزوار القادمين من دول تسجل حالات إصابة بمتحور أوميكرون.

وذكرت صحيفة دان تري، نقلا عن هيئة الطيران، أن مدينة هو تشي مينه تطلب أيضا الحجر الصحي للقادمين من الدول التي يجتاحها أوميكرون.