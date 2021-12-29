الجيزة: غلق مطعم بيتزا وكشري شهير بشارع ترسا بعد ضبط 550 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستخدام

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية ومديرية الطب البيطري من ضبط مخزن بشارع الأمين بحي الطالبية يحوي ثلاجات بها لحوم مفروم ومجمدات جاهزة للتحضير، منتهية الصلاحية وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن المخزن يتبع مطعم بيتزا وكشري شهير بشارع ترسا الرئيسي، جاء ذلك في إطار استمرار للحملات الرقابية التي تشنها محافظة الجيزة، من خلال أجهزتها المختلفة لحقيق الدور الرقابي والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

وشنت أجهزة المحافظة، حملة مفاجئة علي المطعم المشار إليه بشارع ترسا، لمعاينة السلع الغذائية المقدمه للمواطنين، وتم ضبط 375 كجم لحوم مفرومة و180 كجم مصنعات لحوم سجق وبسطرمه وشاورما، غير صالحة للاستخدام الأدمي والبعض بدون بيانات تفيد المصدر وهي نفس المنتجات المتواجدة بالمخزن التابع له.

وقامت المحافظة، بالتحفظ على السلع الفاسدة، وغلق وإخلاء المطعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.