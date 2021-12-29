علق نجل الرئيس التونسي السابق محمد الباجي قائد السبسي على إعلان سلطات بلاده فتح تحقيق في وفاة والده في يوليو 2019.

وقال حافظ السبسي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء: "نحن كعائلة، وباسمي الشخصي نعتبر أن فتح التحقيق في موضوع وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي رحمه الله حتى بعد أكثر من سنتين ونصف شيء إيجابي لمعرفة الحقيقة".

وكشف نجل السبسي أنه كان قد سبق وأثار شكوك حول توقيت وظروف وفاة والده "المسترابة"، رغم "كل الجهود المبذولة والإحاطة القيمة للطاقم الطبي المدني والعسكري (بوالده)".

وقال إنه من حق التونسيين وكذلك عائلته معرفة حقيقة ما إن كانت وفاة والده طبيعية من عدمه، في ظل الأحداث التي عاشتها البلاد في ذلك الوقت "من تجاذبات وصراعات على السلطة والمعاملة المهينة التي تعرضت لها شخصيا بعد وفاته".

وكشف حافظ السبسي أن مغاردته تونس كانت رغما عنه، مشيرا إلى أنه تم تهديده ومحاولة إلصاق" تهم كيديه" به وبعائلته، مضيفا "أعتقد أن هذا كانت له علاقة بملف وفاة والدي لطمس الحقيقة".

وتابع: "لا ننسى أيضا أن عدم توقيع الرئيس الراحل على تعديل القانون الانتخابي الإقصائي و مرضه المفاجئ ثم وفاته 3 أشهر قبل تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية غيروا الوضع السياسي كليا في تونس".

وفي ختام منشوره أعرب نجل الرئيس التونسي السابق أن يزل التحقيق "الضبابية وينير الحق"، وفق تعبيره.

وأمس الثلاثاء، أمرت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، بالتحقيق في ملابسات وفاة رئيس الجمهورية السابق، الباجي قائد السبسي، في أعقاب تقارير إعلامية مثيرة للجدل حول رحيله.