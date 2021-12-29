الأرصاد تحذر المواطنين من الاحتفال بليلة رأس السنة خارج المنزل

ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدم المبالغة بالاحتفال بليلة رأس السنة خارج المنزل؛ بسبب التقلبات الجوية خاصة يوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه من الأفضل الاحتفال بالأعياد داخل المنزل.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن يوم الجمعة يشهد هطولًا للأمطار وانخفاضًا ملحوظًا في درجة الحرارة، لافتًا إلى استمرار سقوط الأمطار على بعض المناطق حتى يوم الاثنين المقبل.

ولفت إلى تعرض السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعظم مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر ومدن القناة، إلى فرص أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، منوهًا إلى أنها تصل إلى حد السيول في سيناء ومحافظة البحر الأحمر ومدن القناة.

وأوضح مدير عام التنبؤات بالأرصاد، أن حالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد طبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ولن تصل إلى حالة منخفض التنين التي تعرضت لها مصر عام 2020، قائلًا إنها حالة استثنائية لا تحدث في مصر كثيرًا.

وأشار إلى تعرض السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة، غدًا الخميس، لنشاط رياح مثير للرياح والأتربة خاصة على المدن الجديدة والطرق السريعة، مؤكدًا أنه لن يصل إلى حد العاصفة.

وأعلن استقرار الأحوال الجوية اعتبارا من الثلاثاء المقبل، مضيفًا: «تقل كميات المطر بشكل كبير على أغلب الأنحاء مع استمرار انخفاض درجة الحرارة، خاصة خلال فترات الليل، لتتراوح الصغرى ما بين 9 إلى 10 درجات».