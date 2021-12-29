يعد مشهد غروب الشمس من أجمل المشاهد التي يمكن رؤيتها، حيث يذهب العديد من الأشخاص إلى الكثير من الأماكن لرؤية ذلك المشهد الرائع، ولكن الملفت في لوحة غروب الشمس، أن كل مكان يختص عن غيره في منظر الغروب، وكأن كل موقع لوحة فريدة عن غيرها.

فغروب الشمس على شاطئ البحر يعكس اللون الأحمر على وجه الماء، وتبدو فيه الشمس وكأنها تغرق في عرض البحر، أما بين الجبال تبدو الشمس كملكة متوّجة على عرشها، تجر ثوبها الجميل الأحمر خلفها، وكأنها تخلد للنوم.

أما غروب الشمس في الصحراء، فهو بمثابة حكاية أخرى من حكايات الجمال والروعة والإبداع الرباني، تتمثل في انعكاس أنوار الغروب على رمال الصحراء الصفراء، فتبدو كأنها قطع من الذهب الجذاب، فيشعر الناظر وكأن كنزاً عظيماً منثوراً في المدى الواسع.

وتستعرض «الشروق» مجموعة من مشاهد الغروب بعدسة المصور المصري محمود عبد الوهاب في الكثير من الأماكن المصرية المختلفة: