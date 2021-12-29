ليبيا: النائب العام يأمر بحبس وزيرة الثقافة على ذمة قضية فساد

أمرت النيابة العامة الليبية، اليوم الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، احتياطيا على ذمة قضايا فساد.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام الليبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، جاء نص البيان كالآتي: «إزاء البلاغات المقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم؛ وأخصها قيامهم بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق، وجه المستشار النائب العام باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق التي من شأنها استجلاء حقيقة الواقع وتحديد المسؤولية المترتبة عنه».

وتابع البيان: «وإجراءً للتعليمات الصادرة بالخصوص أنجز وكيل النيابة المحقق إجراء الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وأتخذ جملة من الإجراءات الأخرى كان أخرها استجواب السيدة وزير الثقافة والتنمية المعرفية بتاريخ اليوم الأربعاء 2021/12/29».

وأضاف: «هذا وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام».