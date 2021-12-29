مقاتلات التحالف العربي تدمر آليات عسكرية لميليشيات الحوثي في محافظة شبوة باليمن

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، آليات عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة بيحان بمحافظة شبوة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح التحالف -وفقا لقناة (الإخبارية السعودية) اليوم الأربعاء- أن الغارات استهدفت آليات للميليشيات في جبهة الصفراء، وأن الآليات المدمرة كانت تحمل أسلحة ثقيلة إلى جانب كميات من الذخائر، وقد دمرت خلال الاستهداف.

وعن استهدف مطار عتق في شبوة، اتهم المتحدث باسم ألوية العمالقة، الحوثيين بقصف المطار، مؤكدا أنه لا توجد أي خسائر كبرى بفضل الاحترازات التي اتخذتها الألوية.

بدورها، أدانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في الحكومة الشرعية اليمنية في عدن "الهجوم والاستهداف الإرهابي الجبان الذي تعرض له مطار عتيق، لافتة إلى أنه أدى إلى تلف بعض معدات المطار الفنية.