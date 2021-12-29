أمونيكي: مباراة مصر ونيجيريا لن تكون سهلة

يرى النيجيري إيمانويل أمونيكي، لاعب الزمالك وبرشلونة السابق، أن مواجهة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون ستكون صعبة على المنتخبين.

وقال أسطورة الكرة النيجيرية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس»: «منتخب نيجيريا قوي وبإمكانه أن يبلغ مرحلة بعيدة في أمم إفريقيا، وكذلك المنتخب المصري.. مباراتهما لن تكون سهلة، وكرة القدم لا تؤتمن وهناك منتخبات قوية في البطولة».

وأضاف: «الفرص متساوية بين المنتخبات الإفريقية الـ 10 التي تأهلت للدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022».

وتابع: «محمد صلاح هو أفضل لاعب في القارة السمراء بلا منازع، ويقدم أداء أكثر من رائع مع ليفربول ومنتخب مصر».

في سياق آخر تطرق أمونيكي للحديث عن تجربة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، إذ قال: «موسيماني حقق نجاحات كبيرة مع الأهلي وتوج بالعديد من البطولات القارية والمحلية.. وهذه فرصة كبيرة للمدربين الأفارقة، قد تفتح الباب أمام الاعتماد عليهم بشكل قوي في الفترة المقبلة».

وعن إمكانية عودته للدوري المصري في الفترة المقبلة، قال: «أصبح لدي من الخبرات ما يلزم لتدريب أي فريق كبير أو صغير. توليت تدريب منتخب تنزانيا من قبل ومنتخب السودان، والتدريب عبارة عن فلسفة كبيرة».

وأتم: «تجربتي مع مصر للمقاصة لم تستمر طويلا. أشرفت على مباراتين ولم أخسر، لكن بعض الأشخاص في الإدارة كانوا يرفضون وجودي».