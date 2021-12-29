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فيديو.. الصحة: ننصح بالحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 5:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 5:24 م

نصح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بحصول كل من مضى على موعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا 6 أشهر، على الجرعة التنشيطية المعززة من التطعيم، لافتًا إلى أنها متوفرة لجميع تلك الفئات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائي «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع منظومة الصحة وصحة المواطن على رأس أولوياته منذ توليه مقاليد الحكم، مشيدًا بالإنجاز المتحقق عام 2021 في المجال الصحي والمبادرات والمستشفيات.

ولفت إلى تطوير ما يزيد عن 1000 وحدة صحية خلال العامين الماضيين، قائلًا إن منظومة الصحة في مصر تشهد تطويرًا شاملًا، على مدار السنوات الماضية، يضم البنية التحتية والتجهيزات والكوادر الصحية العاملة.

وعن منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح متحدث الصحة أن المرحلة الأولى للمنظومة أُطلقت في 6 محافظات، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذها في بورسعيد والأقصر وأسوان، وجارٍ استكمال المنظومة في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر.


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