طالبان تعلن عدم وجود داعش وجبهة المقاومة في أفغانستان: الشعب يرفضهما

أكّد المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، أنّ تنظيم داعش الإرهابي وجبهة المقاومة في أفغانستان ليس لهما وجود في أفغانستان.

وقال متحدث الحركة - الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية - في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لا وجود فعلي لداعش وجبهة المقاومة في أفغانستان.. وجودهما فقط في وسائل الإعلام.. لا مكان لهما في أفغانستان، الشعب يرفضهما، الشعب يقف دعماً للنظام في وجه هذه الجماعات".

وبق أن أعلنت حركة طالبان في 7 سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.

وعقب استيلاء الحركة على السلطة في أفغانستان، أصبح إقليم بنجشير، الذي يقع شمالي العاصمة الأفغانية كابول، ملاذًا لآلاف الأشخاص الذين يريدون الانضمام إلى حركة المقاومة بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود.

وحذر مسعود، حركة طالبان من دخول الولاية؛ مؤكدا أنه يحظى بدعم قوات من احكومة السابقة والأهالي، إلا أن طالبان أعلنت لاحقا السيطرة على إقليم بنجشير؛ معللة ذلك بـ"رفض" الطرف المقابل التفاوض، ما أجبرها على "حسم القضية عسكرياً".

وأنهت الولايات المتحدة في 30 أغسطس الماضي، سحب قواتها بالبلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، بدأ في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.