رئيس جامعة المنيا ونائبه يفتتحان معرض الفنون التشكيلية

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرض الفنون التشكيلية لطلاب كليات الجامعة، في دورته الرابعة، الذي أشرف علي تنظيمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ بهدف محو الأمية الفنية للطلاب غير المتخصصين، وصقل مواهبهم وتبني إبداعاتهم.



وتضمن المعرض أعمالًا فنية أنتجها طلاب الجامعة من أعضاء مركز الفنون التشكيلية خلال فعاليات الترم الأول من العام الجامعي، والتي شملت أعمال فنية في مجال التصوير والرسم الزيتي والنحت والاشغال الفنية والطباعة.



وأشاد عبد النبي، بالأعمال الفنية للطلاب، وبفكرة المعرض الفني لهذا العام، والتي استهدفت إظهار مواهب وقدرات الطلاب الفنية لغير المتخصصين، ورعاية مواهبهم وتأهيلهم للمشاركة بالمسابقات القومية على مستوى الجامعات المصرية.



ووجه باختيار أفضل الأعمال الفنية للطلاب؛ لعرضها بأماكن متميزة بالجامعة بأسماء أصحابها؛ تشجيعًا لتلك المواهب على مزيداً من العطاء الفني في فعاليات الأنشطة القادمة.



ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات أن مركز الفنون التشكيلية الذي أنتج هذه الأعمال الفنية للطلاب، هو فرصة لجميع الطلاب من محبي الفنون التشكيلية، في تنمية مواهبهم من خلال تدريبهم على يد مدربين متخصصين بالمركز.