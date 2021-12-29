سجلت وزارة الصحة في لبنان والجزائر والمغرب، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جماعيا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بما تم تسجيله أمس الثلاثاء.

ففي لبنان، سجلت وزارة الصحة، اليوم، 3153 إصابة جديدة مقارنة بـ 2280 تم تسجيلها أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 719 ألفا و103 حالات، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بإجمالي 9 آلاف و87 حالة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 659 ألفا و951 حالة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 382 إصابة جديدة مقابل 335 إصابة سجلتها أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 217 ألفا و647 حالة، كما تم تسجيل 9 وفيات بإجمالي 6 آلاف و263 حالة، فيما تماثل 204 حالات للشفاء بإجمالي 149 ألفا و617 حالة.

كما امتد الارتفاع إلى المغرب، حيث سجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 1504 إصابات جديدة مقارنة بـ 1184 إصابة تم تسجيلها أمس الثلاثاء، ليصل الإجمالي إلى 959 ألفا و98 حالة، كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة بإجمالي 14 ألفا و842 حالة بنسبة 1.5%، فيما تم تسجيل 413 حالة شفاء جديدة بإجمالي 938 ألفا و892 حالة بنسبة 97.9%.

وأشارت الوزارة إلى أن مليونين و860 ألفا و37 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 22 مليونا و915 ألفا و359 شخصا، فيما تلقى 24 مليونا و546 ألفا و370 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح.