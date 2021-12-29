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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرة بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وقالت الهيئة، إنّه من المتوقع أن يسود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت أنّ أمطارًا متوسطة ورعدية يُتوقع هطولها على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة.

وهناك فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف.

ويحدث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتكون سرعة الرياح بين 50-60 كيلو مترًا في الساعة، وارتفاع للأمواج بين 2.5 متر و4 أمتار.