الرئيس الأوكراني زيلينسكي يحظر اثنتين من قنوات المعارضة

أصدر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مجددا مرسوما بغلق اثنتين من القنوات التليفزيونية التابعة للمعارضة، حسبما أفاد بيان من مكتبه.

وقوبل القرار، الذي يستهدف قناتي "أوكرلايف دوت تي في" وبيرفي نيزافيزيمي" بانتقادات اليوم الأربعاء بوصفه هجوما على حرية التعبير، من جانب حزب "منصة المعارضة من أجل الحياة" الموالي لروسيا.

وتردد أن عضو البرلمان نيستور شوفريش، الذي ينتمي إلى الحزب، هو مالك مشارك في القناتين. وقال شوفريش إنه سيتقدم بطعن أمام القضاء على هذا القرار.

ومن المقرر أن تستمر العقوبات التي فرضها زيلينسكي لمدة خمسة أعوام.

وكان الرئيس الذي يواجه حاليا تراجعا في نسب التأييد في استطلاعات الرأي، قد فرض حظرا على ثلاث قنوات إخبارية تابعة للمعارضة في شباط/فبراير على الرغم من الانتقادات الواسعة. وكانت القنوات الثلاث تعتبر ناطقة باسم حزب "منصة المعارضة من أجل الحياة"، ومقره في شرق وجنوب أوكرانيا.