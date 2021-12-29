مستقبل وطن بكفر الشيخ يكرم أوائل الطلبة في مركز مطوبس

كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ أوائل الطلبة بمدارس مطوبس الفائزة في المسابقة المقامة، برعاية حزب مستقبل وطن، وإشراف مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ونظمت الإدارة التعليمية بمركز مطوبس، بالتنسيق مع أمانة الحزب بالمركز، احتفالية كبرى بمدرسة مطوبس الإعدادية بنات تحت إشراف محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والسيد الشافعي مدير الإدارة التعليمية لتكريم المدارس الفائزة وقيادات التعليم والموجهين بالمركز، ومنحتهم أمانة الحزب هدايا تذكارية وشهادات تقدير.

وألقى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ كلمة، قدم فيها الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن وأمانة المحافظة والقائمين على المسابقة بالإدارت التعليمية وإدارة مطوبس، مشيدًا بروح التعاون بين الحزب والتربية والتعليم وتميز المسابقة بالجدية والالتزام والنظام.

وقدمت قيادات الحزب بالمحافظة الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم والقائمين على المسابقة بالإدارات التعليمية بالمراكز، مشيدين بروح التعاون بين الحزب والتربية والتعليم، خاصة أن المسابقة نجحت في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، وثبت ذلك من خلال الحماس الشديد والمنافسة في الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالمشروعات القومية التي أنجزتها الدولة في جميع المجالات.

ومن جانبه، أوضح المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، تكريم 29 من أوائل الطلبة بالمدارس الفائزة بمركز مطوبس، وهي مدرسة سعد زغلول الابتدائية، ومدرسة مطوبس الإعدادية بنات، ومدرسة مطوبس الثانوية بنين، كما تم تقديم كاسات للمراحل المؤهلة للمحافظة وشهادات تقدير للمشرفين والموجهين.

وكرمت أمانة مركز مطوبس قيادات الحزب بالمحافظة وقيادات التربية والتعليم بمركز مطوبس، مؤكدا تكريم المدارس الفائزة بجميع المراكز، وتم اختيار مركز مطوبس في البداية كونه ضمن المراكز التي يتم تطويرها على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.