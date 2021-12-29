ألمانيا: استمرار تراجع المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل انخفاضا جديدا اليوم الأربعاء مقارنة بأمس الثلاثاء.

وأوضح المعهد، أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 5ر205 مقابل 6. 215 أمس الثلاثاء، ومقابل 289 قبل أسبوع، ومقابل 9. 442 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 40 ألفا و43 حالة إصابة جديدة، مقابل 45 ألفا و659 إصابة جديدة يوم الأربعاء الماضي.

ويشير المعهد، إلى أنه يمكن توقع نشاط أقل للاختبار وتسجيل حالات الإصابة خلال عطلات عيد الميلاد (الكريسماس) وفي نهاية العام. لذلك، فإن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها رسميا لا يمكن أن يظهر حاليا إلا صورة غير كاملة لوضع كورونا في ألمانيا.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 414 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 510 حالات يوم الأربعاء الماضي.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و66 ألفا و412 حالة.

ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

وأوضح المعهد، أن معدل حالات دخول المستشفيات للإصابة بكورونا وصل أمس الثلاثاء إلى 25. 3 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، مقابل 26. 3 أول أمس الاثنين. ولا يجري تسجيل هذا المعدل في العطلات الأسبوعية.

ولهذا المعدل دور مهم في الحكم على مدى انتشار العدوى، حيث يمكن للولايات أن تشدد من تدابير مكافحة الجائحة في حال تجاوز المعدل القيم القصوى 3 و6 و9 حيث لكل حد تدابير مشددة يمكن فرضها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6 ملايين و277 ألفا و400 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 111 ألفا و219 حالة.