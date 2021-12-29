السلطات التايلاندية تلزم الموظفين الحكوميين بالعمل من المنزل ابتداء من الاسبوع المقبل

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأربعاء أن الموظفين الحكوميين سوف يعملون من المنزل بعد بداية العام الجديد، في حين سوف يتم أيضا إعادة نظام التعليم عن بعد، وذلك من أجل احتواء تفشي متحور أوميكرون.

وقالت الوزارة إنها تشجع القطاع الخاص على أن يحذر حذو القطاع العام ويشجع العاملين على العمل من المنزل.

ونقلت صحيفة " بانكوك بوست" عن نائب وزير الصحة ساثيت بيتوتشا القول قبل اجتماع وزاري أمس الثلاثاء إن الوزارة قدمت سيناريوهات بشأن تفشي متحور أوميكرون.

وأضاف أنه على الرغم من أن المصابين بالمتحور لا تظهر عليهم أعراض حادة، فإنه يجب بذل الجهود لاحتواء تفشي الفيروس والحفاظ على حالات الاصابة منخفضة لتجنب حدوث تداعيات على خطط إعادة فتح البلاد.

واعترف ساثيت أن تجنب تفشي متحور أوميكرون سوف يكون صعبا خلال حفلات العام الجديد التي تشمل تجمعات كبيرة. وقال " في حال تعاون الجميع، ولم ترتفع حالات الاصابة الجديد بعد العام الجديد، سوف يتم تخفيف الإجراءات".

وقد أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم ، تسجيل 2575 حالة إصابة و 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية