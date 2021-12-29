قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجولة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى المعهد الطبى القومى بدمنهور، وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والملاحظة وعناية القلب، والتقى مع عددا من المرضى وذويهم، وتابع جودة ومستوى الخدمة الطبية التى تقدم للمرضى وتواجد كافة الأطقم الطبية من الأطباء وفرق التمريض بالنوبتجيات الخاصة بهم، وكذا توفير الرعاية والعناية الصحية لجميع المرضى والعمل على توفير احتياجاتهم وحسن استقبالهم والاهتمام بأماكن انتظار المرضى وذويهم.



كما تابع اللواء المحافظ أعمال إنشاء عدد 3 استراحة، وأماكن انتظار لذوى المرضى، وتركيب بوابة جانببة، ووجه الوحدة المحلية بالتنسيق مع المعهد لرفع كافة التراكمات، وسرعة رصف الطرق الداخلية، وتشجير المناطق والفراغات بينها.



ومن ناحية أخرى قام اللواء المحافظ بجولة سيرا على الأقدام تفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية، وإنتظام سير العمل خلال الفترة المسائية بدايةً من مستشفى دمنهور العام، وحتى ميدان الساعة بطول ١.٧ كم فى كلا الإتجاهين، وتشمل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب الأنترلوك والتشجير والإنارة ومراجعة المرافق .



وجه اللواء المحافظ بتكثيف العمل والإنتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجدول الزمني لها، مشدداً على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه لهم .



مع الانتهاء من رصف كافة المناطق التى تم الإنتهاء من تطويرها خلال 4 أيام كما وجه بعمل بوابة جانبية وأماكن انتظار بمستشفى الصدر.