قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جميع الملفات الهامة في المحيط الإقليمي سواء ليبيا والسودان وسد النهضة ليست بعيدة عن الاهتمام المصري، مرجعًا قدرتها على التعامل مع تلك الملفات إلى الدرجة الكبيرة من الاستقرار والثبات داخليًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن متابعة الملفات الإقليمية وما يحدث فيها ليست رفاهية لمصر، مؤكدًا أن مصر تتابع تلك الملفات عن كثب وتقدم يد العون لحل تلك الملفات بالتعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية بسخاء شديد على مستوى السياسة والاقتصاد.

وأشار إلى أن الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي كفرنسا وألمانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن دور الدولة المصرية كركيزة استقرار في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر دولة لديها القدرة وتقف على درجة من الثبات الاقتصادي والسياسي.

ولفت مدير المركز المصري للفكر، إلى أن مصر موجودة في ليبيا، وتنظر بنظرة مدققة وباهتمام لما يحدث في مجمل القرن الإفريقي وفي القلب منه سد النهضة وإثيوبيا، متابعًا: «نحن في وضع انتظار حتى تستقر الأحوال ونستأنف مسار التفاوض الذي أوصت به الأمم المتحدة وأوكلت للاتحاد الإفريقي متابعته».

ونوه إلى أن مصر متضررة مما يحدث في الداخل الإثيوبي، مضيفًا: «نحاول بكل ما نستطيع من مجهودات عدم جعل شظايا التدهور الإثيوبي يطال القرن الإفريقي، ونقدم دعمًا قويًا للأشقاء في السودان لضمان عبور المرحلة الانتقالية بأقل خسائر».

وحذر من أن الإرهاب استقر ويصنع له ارتكازات في العالم، قائلًا إنه هُزم في سوريا والعراق جزئيًا، ووصل إلى صفر حالات في مصر بفضل الله وتضحيات رجال وشهداء ومؤسسات الدولة ووقوف الرأي العام المصري وقفة صلبة وشريفة تذكر في التاريخ بعد إنهاء حالة الطوارئ.