هآرتس: إسرائيل أعدت بنك أهداف لضرب إيران لكنها لا تستطيع تقييم التبعات

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الجيش أبلغ الحكومة بأنه رغم أنه أعد بنك أهداف وأسلحة متطورة لاحتمالية ضرب إيران، فإنه لا يزال من الصعب تحديد التبعات التي قد يؤدي إليها مثل هذا الهجوم.

وأضافت الصحيفة أن الجيش قدم للقيادة السياسية عدة سيناريوهات محتملة لضرب أهداف في إيران، إلا أنه أكد أنه سيكون من الصعب تحديد نتيجة مثل هذه الضربات أو تقييم مدى تأثيرها على برنامج طهران النووي.

ونقلت عن مسؤولين عسكريين أن الجيش الإسرائيلي سيكون مستعدا لضرب إيران بمجرد موافقة الحكومة على ذلك. ووفقا للجيش، فإنه يستعد أيضا لتداعيات ضرب إيران، بما في ذلك احتمال حدوث جولة قتال مع حزب الله في لبنان أو حماس في قطاع غزة.

وبحسب تقييم الجيش، فقد عززت إيران وطورت دفاعاتها الجوية على مدار السنوات الماضية، ما يجعل شن الضربة الجوية أكثر تعقيدا.

كما تمكن الإيرانيون من زيادة ترسانتهم من الصواريخ بعيدة المدى بشكل كبير، والتي يمكن أن تصل بسهولة إلى أي نقطة في إسرائيل. ونتيجة لهذا التطور، وقّع الجيش الإسرائيلي عدة عقود خلال العام الماضي تقدر قيمتها بمليارات الشواكل بهدف توسيع وتعزيز القدرة الدفاعية الجوية الإسرائيلية.