موسكو: القوات الروسية والسورية أضعفت إمكانيات داعش بشكل كبير في عام 2021

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، أن القوات المسلحة الروسية بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة السورية استطاعت خلال العام المنصرم تعزيز النجاح في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المسؤول الروسي - في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء - "ننظر بإيجابية إلى حقيقة أن القوات المسلحة الروسية في عام 2021، وبالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة السورية، واصلت تعزيز نجاحاتها في مواجهة أنشطة تنظيم داعش على أراضي هذا البلد.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك تم إضعاف إمكانات هذا التنظيم بشكل كبير وتم القضاء على قوته ووسائله المهمة، وتم تدمير الهيكل التنظيمي وتقليل توفير الموارد.