فقدان 8 فلسطينيين بحادثة غرق مركب في بحر إيجه

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، إنّ ثمانية فلسطينيين مفقودين في حادثة غرق المركب في بحر إيجه، مؤكّدًا أنه جارٍ العمل للتحقق من مصيرهم.

وأضاف في بيان لوزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، إنه وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تتابع سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تفاصيل حادثة غرق المركب في بحر إيجه وقبالة جزيرة باروس.

وأشار إلى متابعة تلك القضية مع السلطات اليونانية المختصة، حيث تأكد وجود 8 فلسطينيين بين المفقودين وجاري العمل على التحقق من مصيرهم.

وعبر السفير الديك عن أمله في الوصول إلى مزيد من المعلومات التفصيلية والدقيقة بشأن مصير الفلسطينيين الثمانية في الأيام القليلة المقبلة.

ولقي 16 شخصًا مصرعهم في غرق قارب للمهاجرين في بحر إيجه يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد ساعات على حادث مماثل أدى إلى مقتل 11 مهاجرًا آخرين، حسب خفر السواحل اليوناني.

وانتشل خفر السواحل جثث 16 شخصا هم 12 رجلاً وثلاث نساء وطفل واحد، وتمكنوا من إنقاذ 63 شخصا في غرق القارب الذي كان يقل ثمانين شخصًا بالقرب من جزيرة باروس.





