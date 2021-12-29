 مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 4:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 4:26 م

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن الاقتحام تم من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذ المقتحمون جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، في انتهاك لقدسية المكان.

ويتعرض الأقصى، بشكل شبه يومي، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًا.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.

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