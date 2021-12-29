 سامي مغاوري: دور الفنان هو تنوير المواطنين والتأثير فيهم.. فيديو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سامي مغاوري: دور الفنان هو تنوير المواطنين والتأثير فيهم.. فيديو

خالد حسام الدين
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 6:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 6:14 ص

وجه الفنان سامي مغاوري، الشكر للإعلامية نشوى مصطفى والقائمين على برنامج «بنت البلد» والقائمين على قناة «صدى البلد» لاستضافته في حلقة خاصة.
وقال مغاوري، خلال لقاءه مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج «بنت البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إن المهم للفنان هو حجم الاستفادة، موضحًا أنه من الضروري أن يكون مفيدًا خلال اللحظة التي يتواجد فيها (على المسرح أو في الشارع مع الناس أو السينما).
وأوضح أن دور الفنان هو توعية المواطنين، والتأثير فيهم وتنويرهم، لافتًا إلى أنه منذ صغره وهو يبحث عن قيمة العمل الذي يقوم به وليس حجمه، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة ظهر بأعمال كوميدية آخر 6 سنوات.

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