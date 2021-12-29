أحمد رفعت يرد بطريقة خاصة على قرار استبعاده من كأس الأمم

آثار أحمد رفعت، لاعب فيوتشر، جدلا كبيرا بسبب صورته التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بعد قرار استبعاده من قائمة منتخب مصر النهائية لكأس الأمم.

وقدم رفعت مستوى مميز خلال مشاركته في بطولة كأس العرب التي شارك فيها منتخبنا في قطر وخرج منها محتلا المركز الرابع، ونجح رفعت في تسجيل هدفين من أصل 3 مباريات شارك فيهم.

وكان الجهاز الفني للمنتخب، قد منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من بدء الأجندة الدولية الإثنين الماضي، في إطار برنامج الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، على أن يعود اللاعبون للانتظام في معسكر المنتخب غدًا الخميس.

ومن المقرر أن تقام تدريبات الفراعنة يومي الخميس والجمعة المقبلين خلال معسكر مفتوح يحصل بعده اللاعبون على راحة يوم السبت الأول من يناير المقبل، ثم العودة للدخول في معسكر مغلق اليوم التالي وحتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 من الشهر المقبل