أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام ولي العهد

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أدى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" (رسمية)، إنّ أعضاء التشكيل الحكومي الجديد أدّوا اليمين اليوم الأربعاء في قصر بيان.

وكان ولي عهد الكويت قد أصدر أمرًا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وتتألف الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، هم:

أحمد منصور الأحمد الصباح وزيرا للداخلية

الدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة

عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية

أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة

حمد أحمد روح الدين وزيرا للإعلام والثقافة

خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة.

عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة

مبارك زيد العرو المطيري وزير دولة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني

محمد عبيد الراجحي منصب وزير دولة لشؤون مجلس الأمة