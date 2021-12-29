إيران تتوقع تبادلا تجاريا سنويا مع العراق بـ 10 مليارات دولار

توقع رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية، من الجانب الإيراني، بلوغ حجم التبادل التجاري البيني عشرة مليارات دولار مع انتهاء السنة المالية الجارية في 20 مارس 2022.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن يحيى آل اسحاق القول في تصريح اليوم الأربعاء أن حجم التبادل التجاري مع العراق حتى 20 نوفمبر 2021 بلغ نحو ثمانية مليارات دولار.

وأكد أن الشركات الإيرانية لا تواجه مشاكل في تحصيل مستحقاتها إزاء تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الصناعية في العراق، وذلك عن طريق مكاتب الصيرفة والقنوات الأخرى.

ولفت إلى أن العراق يعد ثاني أكبر شريك تجاري لإيران، وأن الجانبين يستهدفان مستوى 20 مليار دولار للتبادل التجاري البيني.

وحول حجم مستحقات تصدير الطاقة إلى العراق، أوضح آل إسحاق أن المستحقات متغيرة وغير ثابتة، حيث يوجد لدينا حساب جار، نصدر الطاقة ومنها الغاز للعراق، وبالمقابل نتحصل على الأموال بأشكال مختلفة، غير أن حجمها یترواح بين خمسة إلى سبعة مليارات دولار وأغلبها ديون حكومية.