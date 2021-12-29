رفع حالة الاستعداد لتأمين أعياد الميلاد في الإسكندرية

شرعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في تنفيذ خطتها الميدانية التي تتم متابعتها من خلال غرفة عمليات مركزية لتأمين احتفالات رأس السنة "الكريسماس"، وأعياد الميلاد.

وجرى تشديد الإجراءات الاحترازية على دور العبادة المسيحية "الكنائس، والأديرة" في نطاق دوائر 18 قسم شرطة على مستوى المحافظة.

ووفقًا لمصدر أمني، لـ"الشروق"، اليوم الأربعاء، فقد شملت الخطة رفعة حالة التأهب القصوى للدرجة "ج" من خلال تعزيز نقاط ارتكازية على المحاور والطرق الرئيسية، بجانب إمعان فحص المترددين على مداخل ومخارج المحافظة، بجانب نشر الفرق الأمنية "الثابتة والمتحركة"، ووحدات التدخل السريع، المدعومة بالعناصر السرية؛ بمحيط الكنائس؛ تمهيدًا لاستقبال المصلين خلال القداس واحتفالات عيد الميلاد.

وأضاف المصدر، أن إدارة شرطة مرور الإسكندرية، نشرت قواتها التي عملت على إجراءات تحويلات مرورية؛ لتفادي المرور من أمام بعض الكنائس، مُستعينة بحواجز حديدية.

فيما عملت إدارة شرطة المرافق على رفع الإشغالات والتعديات والسيارات المركونة بالقرب من مناطق ارتكاز الوحدات الأمنية أمام الكنائس.

وأنشأت بعض الكنائس - خاصة المتواجدة في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية - ممرات صناعية بواسطة الحواجز الحديدية؛ لضمان فحص المترددين عليها، بعد إبراز بطاقة تحديد الهوية الشخصية، والمرور من خلال البوابات المعدنية أثناء الاحتفالات.





