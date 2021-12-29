كشف هيثم كابو عضو مجلس إدارة نادي المريخ السوداني، أن قرعة دوري أبطال إفريقيا كانت صعبة على فريقه بالوقوف مع الأهلي والهلال وصن داونز، موضحا أنه يحلم ويتوقع بتأهل الأهلي والمريخ معا لربع النهائي.
وتابع كابو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: "الأهلي تاريخ طويل في القارة وحامل لقب آخر نسختين، ولا يستهان به، كما أن صن داونز أكثر نادي تطور في السنوات الأخيرة ونموذج يحتذى به".
وواصل عضو مجلس إدارة المريخ: "تواجدنا مع الهلال في مجموعة واحدة، هو تجديد للديربيات العريقة بين الفريقين، لكن المريخ لديه طموح وحلم كبير لتجاوز محطة دور المجموعات".
وأكمل: "قيمة الأهلي الحقيقية تكمن في تواجد الحارس محمد الشناوي ويمثل ركيزة أساسية من ألقاب الأهلي، بجانب لاعبين آخرين مثل السولية وأفشة وشريف".
وختم: "لن يكون هناك تدعيمات لفريق المريخ في فترة القيد الشتوي، بسبب غلق باب القيد، وسنخوض دور المجموعات بدون أي صفقة جديدة، وبالنسبة للملعب الذي يحتضن مبارياتنا فكل الخيارات مطروحة، نريد اللعب داخل السودان".