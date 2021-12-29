 CBC تروج لحلقة تامر حسني مع منى الشاذلي في رأس السنة - بوابة الشروق
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CBC تروج لحلقة تامر حسني مع منى الشاذلي في رأس السنة


نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 11:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 11:12 م
أطلقت قناة CBC برومو حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي" في رأس السنة، التي يحل فيها الفنان تامر حسني ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، والمقرر إذاعتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

يظهر تامر في البرومو وهو يغني داخل الاستوديو، وسط تفاعل كبير من الجمهور. كما يقدم عددا من الاستعراضات والألعاب التلفزيونية ويظهر مواهبه المتعددة في التأليف والإخراج والتقليد في عرض تفاعلي مع الحضور.

ويروي بدايات ظهور موهبته الغنائية على سلالم الجامعة، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية.

كما تحدث مواقف طريفة خلال مشاركته في عدد من الألعاب داخل الاستوديو، لا سيما فيما يتعلق بالصراحة، حيث تسأله منى الشاذلي: "حبيت كام واحدة في الجامعة؟"، فيصمت ضاحكا، لترد: "خايف من بسمة؟، فيجيب: "لا.. أنا بحترم بسمة".



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