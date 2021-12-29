ولي عهد أبوظبي: مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة لمواجهة موجة كورونا الجديدة

حث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، على ضرورة مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة أفراد الأسر والمجتمع.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأربعاء، طمأن ولي عهد أبو ظبي الجميع باستعدادات القطاع الطبي في الدولة وإمكاناته في التعامل مع أي تحدٍ مستجد في موجة كورونا الجديدة، مشيراً إلى أن الموجة الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله كما مضت السابقة.

وقال إن كورونا - وفق الخبراء والمختصين - تأتي على موجات وأن الموجة الحالية أقلها ضررا بالإنسان لكنها الأكثر والأسرع انتشاراً، متابعًا: «علينا الحذر لأن الإصابات ربما تزيد لكن بإذن الله وبهمة الجميع وتعاونهم سنتجاوزها».

وأضاف: «يجب عدم التهاون في الالتزام واتباع الوسائل الوقائية والإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الصحية والمعنية.. وإن شاء الله وبعونه ستمضي الموجة مثلما مضت السنتان السابقتان».